На севере Кыргызстана из-под завала на шахте извлекли двух оставшихся горняков
24 апреля 2017, 11:42
Состояние здоровья горняков — Кайрата Доргоева и Азамата Тойматова — оценивается как удовлетворительное.
Спасатели смогли добраться и поднять наверх двух горняков, остававшихся под завалом на месторождении Жыргалан на севере Кыргызстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Иссык-Кульской области страны.
Обвал шахты на месторождении угля Жыргалан произошел вечером в субботу, предположительно, из-за несоблюдения правил техники безопасности.
В результате аварии, вызванной прорывом вод, под землей остались два шахтера.
Под руководством первого заместителя губернатора Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова был создан оперативный штаб по спасению людей. Для проведения экстренных спасательных работ из резервного фонда губернатора были выделены средства на приобретение трех гидронасосов, а также другой электромонтажной и гидромонтажной техники и оборудования.
"Сегодня, примерно в 10.00, из-под завалов штольни вывели наружу двух пострадавших мужчин, которых более суток искали порядка 200 человек", — сообщила пресс-служба губернатора.
Состояние здоровья горняков — Кайрата Доргоева и Азамата Тойматова — оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент их обследуют врачи, отметили в пресс-службе.
Фото: РИА Новости
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