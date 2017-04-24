На севере Кыргызстана из-под завала на шахте извлекли двух оставшихся горняков

Обвал шахты на месторождении угля Жыргалан произошел вечером в субботу, предположительно, из-за несоблюдения правил техники безопасности.





В результате аварии, вызванной прорывом вод, под землей остались два шахтера.





Под руководством первого заместителя губернатора Иссык-Кульской области Дамира Монолдорова был создан оперативный штаб по спасению людей. Для проведения экстренных спасательных работ из резервного фонда губернатора были выделены средства на приобретение трех гидронасосов, а также другой электромонтажной и гидромонтажной техники и оборудования.





"Сегодня, примерно в 10.00, из-под завалов штольни вывели наружу двух пострадавших мужчин, которых более суток искали порядка 200 человек", — сообщила пресс-служба губернатора.



