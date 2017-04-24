Могут ли попасть радикалы в казахстанскую армию, попытался выяснить депутат

Мажилисмен Саутбек Абдрахманов на правительственном часе задал вопрос министру обороны РК Сакену Жасузакову по поводу патриотического воспитания в рядах казахстанской армии, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Вопросы патриотического воспитания непосредственно касаются Вооруженных сил. К примеру, среди призывников бывает молодежь, которая ведома различными радикальными и другими течениями. Мы не можем однозначно утверждать, что таких людей вовсе нет в армии. Недостаточно сбрить им бороды и заменить короткие брюки на форменную армейскую одежду. Какая работа проводится с такими молодыми ребятами?» - обратился он к главе ведомства.





Со своей стороны С. Жасузаков заверил депутата, что при призыве новобранцев в военкоматах работают психологи, которые занимаются оценкой личностных характеристик призывников. К слову, институт психологов в армии был создан недавно.





«В настоящее время в рядах ВС проходят воинскую службу граждане нашей страны. Прежде чем призвать в армию новобранцев, в военкоматах работают психологи. У психологов есть свои вопросы. Один из них касательно религии. Только после тщательного рассмотрения мы призываем в армию. В батальонах тоже есть психологи. Мы ввели должность офицера по идеологической работе. Он проводит работу с личным составом. Из 300 человек в батальоны, возможно, бывает таких 2-3 человека. С этими 2-3 солдатами работают сержанты и офицер по идеологической работе», - сказал глава ведомства.





По его словам, этот специалист изучает, беседует, выясняет, в том числе и религиозные взгляды, потом докладывает командиру.





«Среди нас нет людей, которые ходят в мечеть или еще что-то делают. Солдаты призываются в армию на один год. Этот год он проводит в казарме и на военных учениях. На другое времени нет. После демобилизации, мы передаем характеристику по месту жительства. Мы тесно работаем с Министерством внутренних дел РК и Комитетом национальной безопасности РК и всех тщательно проверяем. С теми, кто подвержен нетрадиционным идеям, проводим работу. На сегодняшний день в рядах ВС нет солдат, которые вызывали бы опасения», - заключил министр.





Ксения Давыдова, Астана