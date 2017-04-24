Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру из-за травмы
24 апреля 2017, 13:45
Ранее британское издание Mirror сообщило, что "Манчестер Юнайтед" не предложит форварду новый контракт в связи с травмой
Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру игрока из-за травмы колена. Об этом футболист написал в своем Instagram.
Ибрагимович получил травму 20 апреля в ответном матче Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу. Восстановление 35-летнего нападающего составит около 9 месяцев; СМИ сообщали, что из-за этого он может завершить карьеру. Контракт Ибрагимовича с МЮ завершится по окончании сезона-2016/17, пишет ТАСС.
"Прежде всего, спасибо за вашу поддержку и любовь, - написал Ибргаимович. - Не новость, что я получил травму и проведу некоторое время без футбола. Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь еще более сильным. До этого я играл и с одной ногой, так что это не должно быть проблемой".
"Единственное, что я могу сказать точно, я сам решу, когда придет время остановиться и никто другой. Сдаваться - не вариант, увидимся", - добавил шведский футболист.
Ранее британское издание Mirror сообщило, что "Манчестер Юнайтед" не предложит форварду новый контракт в связи с травмой.
Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами. 35-летний швед был номинирован на звание футболиста года в чемпионате Англии.
Фото © EPA/PETER POWELL
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com