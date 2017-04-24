Жилье и повышение зарплаты обещает Жасузаков военнослужащим Казахстана

На правительственном часе в Мажилисе парламента РК министр обороны РК Сакен Жасузаков рассказ о социальном обеспечении военнослужащих казахстанской армии, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Планово продолжается работа по обеспечению социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Военнослужащие с удовлетворением восприняли возвращение им государственной пенсии. С целью совершенствования системы обеспечения жильем военнослужащих разработан новый подход. Новые правила по обеспечению военнослужащих - с их принятием практически решатся вопросы по обеспечению жильем военнослужащих», - сказал он.





Также глава ведомства ответил по повышению заработной платы военнослужащим.





«Учитывая, что военнослужащим крайнее повышение денежного содержания произведено в 2011 году, Минобороны РК исследовало вопрос поэтапного денежного содержания. Об этом мною было доложено Верховному главнокомандующему и мы заручились его принципиальной поддержкой. Сейчас мы проводим работу с правительством. Понимание есть, расчеты мы все подали, думаем, что это вопрос решится», - уточнил С. Жасузаков.





В ходе заседания также были затронуты вопросы финансирования обороны.





«Нельзя не затронуть вопросы финансирования обороны. Минобороны РК ежегодно по доктрине финансируется в пределах 1% от ВВП, но 2016 году на оборону выделялось 0,95, 0,96, 0,98%. В принципе нас удовлетворяло, вы результаты видели. Но почему - то нам дали лимиты на 2018-2020 годы, где было определено от 0,73 до 0, 62% от ВВП. Это недофинасирование повлекло бы за собой неполучение нового вооружения военной техники, подготовки войск и другие проекты», - пояснил министр.





По его словам, он доложил об этом Главе государства, была получена от него поддержка о выделении Минобороны не менее 1% от ВВП.





«Я думаю, что этот вопрос будет решаться, и мы закроем все проекты, приобретем новую военную технику и решим другие вопросы. Мы сделали расчеты, говорят, армия потребляет, не выращивает хлеб и так далее, какая отдача? Государством выделяются значительные финансовые средства. Денежные средства не просто расходуются на нужды армии, часть из них возвращается в бюджет в виде налогов», - отметил глава ведомства.





По его словам, порядка 19 миллиардов тенге возвращается в виде налогов государству.





«Более 50% бюджета направляется в экономику страны через предприятия оборонно-промышленного комплекса малого и среднего бизнеса. Кроме того, обеспечивается занятость населения, созданы рабочие места - свыше 80 тысяч занято по стране», - заключил министр.





Ксения Давыдова, Астана