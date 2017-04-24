В сети появился ролик, в котором иностранцы рассказывают о том, что они думают о Казахстане
24 апреля 2017, 14:14
Авторы короткого видео уверены, что их идея позволит в будущем развивать студенческий туризм в России и в соседних странах.
В сети появился ролик, в котором иностранцы рассказывают о том, что они думают о Казахстане. Авторы короткого видео уверены, что их идея позволит в будущем развивать студенческий туризм в России и в соседних странах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию авторов ролика.
«Мы решили, что про Казахстан в таких роликах не должны рассказывать экскурсоводы или историки. Намного лучше это сделают студенты, которые приехали учиться в Россию из другой страны. Кто-то из них побывал в столице Казахстана, кто-то знаком с жителями этой страны, а другие слышали про нее только какие-то стереотипы. Но даже когда эти ребята говорят про юрты, самое вкусное мясо и дружелюбность, хочется залезть в Интернет и получше узнать о Казахстане. А может быть и съездить туда», - отмечает один из создателей ролика, студентка 1 курса магистратуры УрФУ по направлению «Лингвистика» Юлия Осадчева.
По словам Юлии, студенческий туризм может быть интересен Казахстану. С помощью таких роликов можно показать потенциальным туристам, что эта страна пользуется спросом у иностранцев, а значит, может заинтересовать каждого из нас.
«Учащиеся и так время от времени ездят в Санкт-Петербург, Москву, Астану, так почему студент из Екатеринбурга или любого другого города не может посмотреть на достопримечательности разных городов Казахстана?», - считает создатель ролика.
Авторы проекта готовятся к запуску целого короткометражного сериала про города России и Казахстана. Оценить эффективность можно будет уже этим летом, когда некоторые из учащихся решат провести время в Казахстане.
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