В ВКО пьяная женщина, висящая на крыше дома, передумала прыгать
24 апреля 2017, 14:47
Из-за чего женщина хотела спрыгнуть с крыши, пока неизвестно.
Жители Усть-Каменогорска накануне стали свидетелями редкого по драматизму зрелища. Женщина, пытавшаяся свести счеты с жизнью, повисла на парапете крыши девятиэтажного дома по проспекту Абая, 14, передает YK-news.kz.
Женщина кричала, что передумала прыгать, и просила помочь ей забраться обратно на крышу. Очевидцы вызвали службу спасения.
— 23 апреля в 15:30 в полицию поступила информация о том, что на крыше дома висит женщина. По прибытию полицейских и экстренных служб спасения женщину удалось спасти, — говорит руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев. — После выяснилось, что 39-летняя горожанка, пытавшаяся покончить жизнь самоубийством, была в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас женщина находится на обследовании в психоневрологическом диспансере.
Из-за чего женщина хотела спрыгнуть с крыши, пока неизвестно.
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