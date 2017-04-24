В Уральске подозреваемый в изнасиловании пытался покончить с собой
24 апреля 2017, 15:21
На сегодняшний день к подозреваемому применена мера пресечения - подписка о невыезде.
Как рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, 24-летний подозреваемый в своих показаниях сообщил, что спрыгнул с моста 13 апреля, так как хотел покончить жизнь самоубийством, пишет "Мой город".
- Такое решение он принял из-за того, что ранее, 12 апреля, он совершил преступление, а именно изнасилование, - пояснил Берик АЙМУРЗИН.
Молодой человек был ранее судим по статье 191 УК РК "Грабеж". В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК "Изнасилование".
- Расследование ведет следственный отдел Абайского ОП, по угловому делу имеет процессуальный статус подозреваемого, - пояснили в ДВД ЗКО.
На сегодняшний день к подозреваемому применена мера пресечения - подписка о невыезде.
Напомним, ЧП произошло около двух часов ночи 13 апреля. 24-летний парень сбросился в реку Урал с моста на глазах у своих родственников.
Кристина Кобина
Фото mgorod.kz
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