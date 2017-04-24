В Уральске подозреваемый в изнасиловании пытался покончить с собой

На сегодняшний день к подозреваемому применена мера пресечения - подписка о невыезде.

Как рассказал заместитель начальника ДВД ЗКО Берик АЙМУРЗИН, 24-летний подозреваемый в своих показаниях сообщил, что спрыгнул с моста 13 апреля, так как хотел покончить жизнь самоубийством, пишет пишет "Мой город"





- Такое решение он принял из-за того, что ранее, 12 апреля, он совершил преступление, а именно изнасилование, - пояснил Берик АЙМУРЗИН.





Молодой человек был ранее судим по статье 191 УК РК "Грабеж". В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 120 УК РК "Изнасилование".





- Расследование ведет следственный отдел Абайского ОП, по угловому делу имеет процессуальный статус подозреваемого, - пояснили в ДВД ЗКО.





На сегодняшний день к подозреваемому применена мера пресечения - подписка о невыезде.





Напомним, ЧП произошло около двух часов ночи 13 апреля. 24-летний парень сбросился в реку Урал с моста на глазах у своих родственников.





Кристина Кобина