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Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на сауну

24 апреля 2017, 19:53

68-летняя администраторша госпитализирована с тяжелыми травмами в городскую больницу.

Разбой на сауну был совершен в выходные дни в Тылдыкоргане тремя местными жителями, которые в медицинских масках, вооружившись дубинками, избили администраторшу и похитили из сейфа денежные средства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

68-летняя администраторша госпитализирована с тяжелыми травмами в городскую больницу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам УВД г.Талдыкоргана, действовавших совместно с оперативниками областного УБОП, удалось установить и задержать трех лиц, в возрасте 25-32 лет, обоснованно подозреваемых в совершении преступления. Задержанные лица в настоящее время согласно ст. 128 УПК РК, водворены под стражу» - сообщили в областной полиции.

Уголовное расследование, предусмотренное ст. 192 ч.2 УК РК «Разбой», находится в производстве УВД г.Талдыкоргана.

Фото: Телеграф

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