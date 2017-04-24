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Зампрокурора Алматы сообщил об отсутствии бомбы на четырех станциях метро

24 апреля 2017, 21:45

По информации ЧС эвакуировано приблизительно 520 человек.

Ситуация на Метрополитене Алматы находится под конролем городской прокуратуры, сообщает patrul.kz.

-Станцию Москва проверили саперы с кинологами. По информации ЧС эвакуировано приблизительно 520 человек. Также сотрудниками спецподразделения Арлан осмотрена станция Райымбек. Проверки завершены и на станциях Жибек жолы и Сайран. На данный момент на этих станциях подозрительных предметов не обнаружено, - сообщил заместитель прокурора Алматы Жандос Умиралиев

Сотрудникии прокуратуры продолжают работать на всех станциях алматинской подземки.

Напомним, в 19.00 неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в метро Алматы.

Фото: patrul.kz

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