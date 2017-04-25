Информация о паводковой ситуации по состоянию на 25 апреля 2017 года.

За прошедшие сутки паводковые воды отведены и откачаны еще из 35 жилых домов. Также отведена вода из всех 574 дачных домов в городе Актобе , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на Пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.





На территории республики остаются подтопленными 39 жилых домов.





Подразделениями Комитета по ЧС, местных исполнительных органов Местной полицейской службы, Национальной гвардии и привлеченных организаций продолжается проведение аварийно-спасательных и неотложных работ.





В противопаводковых мероприятиях за сутки задействовано 1294 человек, 417 единиц техники, 23 водооткачивающих устройств и 27 плавательных средств.





В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях ведутся работы по оповещению и эвакуации населения, оказанию психологической помощи, отгону домашних животных, откачке и отводу воды, отсыпке и укреплению защитных валов, проколу дорожного полотна автодорог, укреплению дамб, восстановлению автодорог и тел плотин, охране общественного порядка, мониторингу защитных обвалований, контролю за уровнем воды и патрулированию.





В Акмолинской области силами спасателей ведутся работы по переправе жителей, доставке медикаментов и продуктов питания в с.Ягодное Астраханского района и п.Ащикуль Атбасарского района.





С начала паводкового периода на опасных участках дополнительно возведено 34608 метров временных дамб, набрано и уложено 199479 штук мешкотары с инертным материалом, откачано 1585792 куб.м паводковых вод.





Переливы талых и паводковых вод происходят на 22 участках автомобильных дорог: в Костанайской области – 9, Карагандинской – 4, Северо-Казахстанской – 5, Акмолинской – 2, Южно-Казахстанской – 1, Восточно-Казахстанской – 1.





На 25 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Карагандинской области – 9, Акмолинской – 7, Костанайской – 4, Павлодарской – 2, Северо-Казахстанской – 2, Восточно-Казахстанской – 1.





Продолжается перелив вод через железнодорожное полотно в Каркаралинском районе Карагандинской области на 166 км железнодорожного перегона «Буркутты-Саумалколь».





По данным прогнозных служб в ближайшие сутки на реках Восточно-Казахстанской области ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъемы уровней воды, возможны разливы, подтопления. На реках юга и юго-востока республики ожидаются колебания водности.





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