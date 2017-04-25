Посол Казахстана в США вручил верительные грамоты Дональду Трампу

24 апреля 2017 г. Посол Республики Казахстана в Соединенных Штатах Америки Ержан Казыханов вручил верительные грамоты Президенту Дональду Трампу, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





В ходе состоявшейся беседы в Белом доме Е. Казыханов передал Президенту США слова приветствия и наилучшие пожелания от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.





В рамках встречи Посол Казахстана отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает укрепляться по всем ключевым направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах.





В свою очередь, Дональд Трамп высоко оценил достигнутые Казахстаном успехи за годы независимости, а также вклад нашей страны в обеспечение международной и региональной безопасности. Президент США выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений и высказал поддержку предстоящей Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.



