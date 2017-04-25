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Парки и скверы Алматы обрабатывают против клещей

25 апреля 2017, 11:39

Общая площадь дезобработки в этом году составит 1063 гектаров.

Согласно постановления РГУ “Департамент охраны общественного здоровья города Алматы и приказа Главного санитарного врача города г. Биржанова М. с 24 апреля по городу Алматы в парках и скверах, а также на территориях лесных парков, проводится дезинсекционная противоклещевая обработка, сообщает Zakon.kz.

Обработку проводят силами и средствами Филиала РГП на ПХВ «Центра дезинфекции по городу Алматы»,

Противоклещевая обработка – это обработка территорий от клещей, которая включает в себя комплекс профилактических мер, направленных на устранение причин распространения клещей. Проводится она с целью предотвращения возникновения заболеваний вирусом энцефалита, болезнью Лайма и другими инфекциями, переносными насекомыми.

Для охвата обработкой территории города было организовано 8 дезинфекционных бригад, в составе врача-эпидемиолога, энтомолога, паразитолога и дезинфектора.

На сегодняшний день проводится противоклещевая обработка в Алмаарасанском ущелье Бостандыкского района, Медеуском районе (национальный парк «Медеу»).

Общая площадь дезобработки в этом году составит 1063 гектаров.

Противоклещевая дезобработка проводится с применением современного специализированного оборудования и дезраствором «Циперметрин -25».

Контроль за качеством противоклещевой обработки и по определению численности иксодовых клещей на территории города, а также учет укусов клещей и пострадавших от укусов лиц, ведет Департамент Общественного здавохранения по городу Алматы.

Фото с сайта lenta.ru

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