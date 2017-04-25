На северо-западе Пакистана прогремел взрыв, 10 человек погибли

Взрывное устройство сработало рядом с микроавтобусом. По данным местной газеты Dawn, автобус подорвался на заложенной у дороги мины. Как сообщает издание, в результате взрыва еще восемь человек получили ранения.





Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.