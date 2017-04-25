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На северо-западе Пакистана прогремел взрыв, 10 человек погибли

25 апреля 2017, 12:03

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Взрыв прогремел во вторник на северо-востоке Пакистана, по меньшей мере, десять человек погибли, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Взрывное устройство сработало рядом с микроавтобусом. По данным местной газеты Dawn, автобус подорвался на заложенной у дороги мины. Как сообщает издание, в результате взрыва еще восемь человек получили ранения.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Фото: © AP Photo / K.M. Chaudary

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