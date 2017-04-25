Казахстанец едет покорять шоу The X Factor в Великобритании

Алматинец Азамат Гумаров стремится показать высокие результаты в песенном жанре и достойно представить Казахстан известном конкурсе талантов, как The X Factor в Великобритании, передает передает Zakon.kz





Азамат невероятно рад своей удаче и поделился эмоциями с редакцией. "Буквально вчера я получил официальное письмо-приглашение от организаторов шоу в Великобритании, где говорилось о том, что прошел кастинг, и я приглашен на следующий этап в Лондон", - рассказал молодой исполнитель.









Как оказалось, Азамат давно увлекается пением и является ярым фанатом шоу. Просмотрев большое количество выпусков, он решил попытать удачу и отправил заявку на кастинг The X Factor Великобритания. "В январе 2017 года я решил подать заявку на участие в конкурсе и затем отправил видео организаторам конкурса. Спустя 3 месяца (т.е. вчера) ко мне пришло долгожданное письмо! Считаю, что это большая удача, что меня одобрили и прислали приглашение. Прослушивание ожидается на следующей неделе, и мне нужно будет получить визу, приобрести билеты, выбрать песню и подготовиться", - отметил А.Гумаров.





Азамат верит, что сумеет достойно выступить на следующих этапах конкурса. "Возможно, удача мне улыбнется, и все получится!", - надеется Азамат Гумаров.







