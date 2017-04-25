В Алматы грузовик переехал велосипедиста (18+)
25 апреля 2017, 15:23
Пожилой мужчина скончался на месте.
В районе кольца ВАЗ в Алматы произошел наезд на человека со смертельным исходом, передает корреспондент Zakon.kz.
Велосипедист двигался по ул.Бекмаханова в восточном направлении. У обочины был припаркован автомобиль SsangYong, и велосипедист стал объезжать его слева. В это время с ним поравнялся грузовик Foton. Предположительно, он мог задеть велосипедиста кабиной. Потому что последний потерял равновесие и упал в сторону SsangYong, после чего мужчина отлетел прямо под задние колеса груженого грузовика, который его переехал.
В результате наезда пострадавший, 1945 г.р., получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда "скорой".
Внимание! Фотоматериалы не рекомендуются к просмотру впечатлительным людям, детям и беременным.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855748-3e60361db8b2136add6ef0ab1ecfafa8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...