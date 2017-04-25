В Алматы грузовик переехал велосипедиста (18+)

В районе кольца ВАЗ в Алматы произошел наезд на человека со смертельным исходом, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Велосипедист двигался по ул.Бекмаханова в восточном направлении. У обочины был припаркован автомобиль SsangYong, и велосипедист стал объезжать его слева. В это время с ним поравнялся грузовик Foton. Предположительно, он мог задеть велосипедиста кабиной. Потому что последний потерял равновесие и упал в сторону SsangYong, после чего мужчина отлетел прямо под задние колеса груженого грузовика, который его переехал.





В результате наезда пострадавший, 1945 г.р., получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда "скорой".

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