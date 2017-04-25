Великий хоккейный вратарь Третьяк празднует свое 65-летие

Имя Владислава Александровича стоит в одном ряду с именами Всеволода Боброва, Валерия Харламова, Вячеслава Старшинова, Александра Мальцева и других легенд отечественного хоккея.

Владислав Третьяк, знаменитый голкипер хоккейной сборной Советского Союза и столичного ЦСКА празднует юбилей – легендарному вратарю исполнилось 65 лет. Экс-игрока, который ныне возглавляет национальную федерацию хоккея, поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.





Третьяк еще в расцвете карьеры стал по-настоящему легендарным игроком, который много раз выигрывал вместе с национальной командой Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а в составе ЦСКА завоевал все возможные титулы на клубном уровне. Имя Владислава Александровича стоит в одном ряду с именами Всеволода Боброва, Валерия Харламова, Вячеслава Старшинова, Александра Мальцева и других легенд отечественного хоккея.





В день рождения заслуженного мастера спорта, президента ФХР с 65-летием поздравил Дмитрий Медведев: "С вашим именем связана целая эпоха триумфальных побед национальной хоккейной сборной. Редкий талант, блестящая реакция, отличная подготовка в сочетании с мужеством и целеустремленностью помогли вам добиваться успехов на самых престижных международных соревнованиях, трижды подниматься на высшую ступень олимпийского пьедестала, стать лучшим голкипером".





"Миллионы болельщиков помнят блестящую игру своего непробиваемого вратаря, вашу отточенную технику, умение видеть поле, героическую защиту ворот сборной СССР, — цитирует ТАСС телеграмму премьер-министра. – А особенно ледовую битву с канадцами в первенствах Суперсерии-72. Благодаря вам тысячи мальчишек в нашей стране мечтали стать хоккеистами".



