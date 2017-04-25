Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Опубликовано видео нападения психически нездорового мужчины на полицейского в Алматы

25 апреля 2017, 18:16

В отношении Ким А.Г возбуждено уголовное дело.

Опубликовано видео нападения психически нездорового мужчины на школьного инспектора в Алматы. Видеозапись размещена на странице "ztb_video" в Instagram, передает Zakon.kz.

На кадрах видно, как мужчина средних лет вступил в конфликт с инспектором на школьной территории. Рядом находились школьники. В какой-то момент он напал на женщину.

Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, инцидент произошел в апреле на территории одной из школ Алатауского района.

"В настоящее время в отношении Ким А.Г. возбуждено уголовное дело по ст. 380 ч. 1 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее он проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением. Сейчас здоровью школьного инспектора ничто не угрожает", - сообщил Садубаев.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...