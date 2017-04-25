Опубликовано видео нападения психически нездорового мужчины на полицейского в Алматы

Опубликовано видео нападения психически нездорового мужчины на школьного инспектора в Алматы. Видеозапись размещена на странице " Видеозапись размещена на странице " ztb_video " в Instagram, передает Zakon.kz





На кадрах видно, как мужчина средних лет вступил в конфликт с инспектором на школьной территории. Рядом находились школьники. В какой-то момент он напал на женщину.





Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Алмас Садубаев, инцидент произошел в апреле на территории одной из школ Алатауского района.





"В настоящее время в отношении Ким А.Г. возбуждено уголовное дело по ст. 380 ч. 1 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее он проходил принудительное лечение в психиатрическом стационаре специального типа с интенсивным наблюдением. Сейчас здоровью школьного инспектора ничто не угрожает", - сообщил Садубаев.



