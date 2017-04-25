В Венесуэле выросло число жертв массовых протестов

Число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.

Прокуратура Венесуэлы сообщила о смерти еще одного участника протестов в стране, передает передает РИА Новости





Согласно коммюнике венесуэльской прокуратуры, 23-летний Орландо Хоан Хосеп Медина скончался во вторник утром во время манифестации в муниципии Моран штата Лара на северо-западе страны.

Таким образом, число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.





В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.



