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В Венесуэле выросло число жертв массовых протестов

25 апреля 2017, 20:26

Число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.

Прокуратура Венесуэлы сообщила о смерти еще одного участника протестов в стране, передает РИА Новости.

Согласно коммюнике венесуэльской прокуратуры, 23-летний Орландо Хоан Хосеп Медина скончался во вторник утром во время манифестации в муниципии Моран штата Лара на северо-западе страны.
Таким образом, число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

Фото: AFP 2017 / Juan Barreto.

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