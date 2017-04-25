В Венесуэле выросло число жертв массовых протестов
25 апреля 2017, 20:26
Число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.
Прокуратура Венесуэлы сообщила о смерти еще одного участника протестов в стране, передает РИА Новости.
Согласно коммюнике венесуэльской прокуратуры, 23-летний Орландо Хоан Хосеп Медина скончался во вторник утром во время манифестации в муниципии Моран штата Лара на северо-западе страны.
Таким образом, число жертв массовых уличных акций в Венесуэле возросло до 24 человек.
В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты, они начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.
Фото: AFP 2017 / Juan Barreto.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855805-05939a664d03de0d3e42bfd88b539eaa
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...