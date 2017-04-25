Оповестить население Бозайгыра о зараженной воде не было возможности
25 апреля 2017, 22:07
Местные власти заявили, что всю грязную воду они откачали и восстановили подачу питьевой.
Массового отравления в селе Бозайгыр не удалось избежать, потому что не смогли сразу найти источник заражения. В итоге количество пострадавших составило 150 человек. Всё оттого, что совершенно непригодную для питья воду жители употребляли больше недели. Сегодня глава Минздрава заявил, что специалистам понадобилось время, сообщает телеканал "КТК".
Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:
- Требуется время, чтобы провести расследование и определить, возможно, это была допустим еда, возможно вода, возможно, какие-то другие источники. Это время. Проводится соответствующий санитарно-лабораторный контроль. После этого, после того, как условно, диагноз выставлен, эта информация, соответственно, доводится до местных исполнительных органов. И начинают мероприятия по предотвращению распространения.
Биртанов заявил, что оповестить каждый дом о наличии инфекции в воде власти все равно бы не смогли: слишком мало сотрудников. Поэтому все претензии министр переадресовал правительству, заявив, что нужно просто обеспечить чистой водой всех казахстанцев. Главной причиной же массового отравления в Бозайгыре стала все-таки талая вода: она затопила во время паводков колодцы и попала в водопровод. Отравление в селе произошло почти 2 недели назад, однако хлорировать воду начали лишь на днях. Сегодня местные власти заявили, что всю грязную воду они откачали и восстановили подачу питьевой.
Дамира Смаилова.
Фото: build-portal.ru.
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