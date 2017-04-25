Оповестить население Бозайгыра о зараженной воде не было возможности

Массового отравления в селе Бозайгыр не удалось избежать, потому что не смогли сразу найти источник заражения. В итоге количество пострадавших составило 150 человек. Всё оттого, что совершенно непригодную для питья воду жители употребляли больше недели. Сегодня глава Минздрава заявил, что специалистам понадобилось время, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:





- Требуется время, чтобы провести расследование и определить, возможно, это была допустим еда, возможно вода, возможно, какие-то другие источники. Это время. Проводится соответствующий санитарно-лабораторный контроль. После этого, после того, как условно, диагноз выставлен, эта информация, соответственно, доводится до местных исполнительных органов. И начинают мероприятия по предотвращению распространения.





Биртанов заявил, что оповестить каждый дом о наличии инфекции в воде власти все равно бы не смогли: слишком мало сотрудников. Поэтому все претензии министр переадресовал правительству, заявив, что нужно просто обеспечить чистой водой всех казахстанцев. Главной причиной же массового отравления в Бозайгыре стала все-таки талая вода: она затопила во время паводков колодцы и попала в водопровод. Отравление в селе произошло почти 2 недели назад, однако хлорировать воду начали лишь на днях. Сегодня местные власти заявили, что всю грязную воду они откачали и восстановили подачу питьевой.









Дамира Смаилова.



