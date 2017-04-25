Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Оповестить население Бозайгыра о зараженной воде не было возможности

25 апреля 2017, 22:07

Местные власти заявили, что всю грязную воду они откачали и восстановили подачу питьевой.

Массового отравления в селе Бозайгыр не удалось избежать, потому что не смогли сразу найти источник заражения. В итоге количество пострадавших составило 150 человек. Всё оттого, что совершенно непригодную для питья воду жители употребляли больше недели. Сегодня глава Минздрава заявил, что специалистам понадобилось время, сообщает телеканал "КТК".

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

- Требуется время, чтобы провести расследование и определить, возможно, это была допустим еда, возможно вода, возможно, какие-то другие источники. Это время. Проводится соответствующий санитарно-лабораторный контроль. После этого, после того, как условно, диагноз выставлен, эта информация, соответственно, доводится до местных исполнительных органов. И начинают мероприятия по предотвращению распространения.

Биртанов заявил, что оповестить каждый дом о наличии инфекции в воде власти все равно бы не смогли: слишком мало сотрудников. Поэтому все претензии министр переадресовал правительству, заявив, что нужно просто обеспечить чистой водой всех казахстанцев. Главной причиной же массового отравления в Бозайгыре стала все-таки талая вода: она затопила во время паводков колодцы и попала в водопровод. Отравление в селе произошло почти 2 недели назад, однако хлорировать воду начали лишь на днях. Сегодня местные власти заявили, что всю грязную воду они откачали и восстановили подачу питьевой.


Дамира Смаилова.

Фото: build-portal.ru.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...