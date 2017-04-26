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В Алматы водитель BMW Z3 улетел в арык

26 апреля 2017, 00:02

Его осмотрели на месте происшествия и оставили.

В Алматы произошло ДТП с участием BMW Z3 и Toyota Camry, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла по ул. Толе би. Как рассказала водитель Camry, она следовала по Толе би в восточном направлении в сторону ВОАД. Проехав ул. Каирбекова ее на большой скорости обогнал автомобиль. Сразу за ним "летел" водитель BMW Z3. По всей вероятности водители устроили друг с другом гонки, в момент обгона первого автомобиля, водитель BMW заметил Toyota и резко ударил по тормозам. Иномарку потащило, боком BMW зацепил Toyota. От удара BMW понесло вправо, к съезду на ул. Орманова. Машину занесло на бордюр, попутно она снесла мачту уличного освещения. В конце-концов BMW выбросило с дороги в арык.

Прибывшие медики осмотрели пострадавшего водителя BMW.



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