В Алматы водитель BMW Z3 улетел в арык
26 апреля 2017, 00:02
Его осмотрели на месте происшествия и оставили.
В Алматы произошло ДТП с участием BMW Z3 и Toyota Camry, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла по ул. Толе би. Как рассказала водитель Camry, она следовала по Толе би в восточном направлении в сторону ВОАД. Проехав ул. Каирбекова ее на большой скорости обогнал автомобиль. Сразу за ним "летел" водитель BMW Z3. По всей вероятности водители устроили друг с другом гонки, в момент обгона первого автомобиля, водитель BMW заметил Toyota и резко ударил по тормозам. Иномарку потащило, боком BMW зацепил Toyota. От удара BMW понесло вправо, к съезду на ул. Орманова. Машину занесло на бордюр, попутно она снесла мачту уличного освещения. В конце-концов BMW выбросило с дороги в арык.
Прибывшие медики осмотрели пострадавшего водителя BMW.
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