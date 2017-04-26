В центре Алматы экологи обнаружили свалку

Горы мусора - в самом центре Алматы. Экологи Алмалинского района эту свалку обнаружили давно, не раз предупреждали владельцев территории, сообщает телеканал Алматы





Последние до сих пор лишь отмалчивались, либо ограничивались обещаниями - уберём. И вот специалистам удалось достучаться до предпринимателей.





Для грызунов здесь настоящий рай. Кругом бутылки, строительный мусор и даже мебель -так выглядит территория, которую арендует предприниматель. Но по словам мужчины - мусор к нему не имеет отношения.





«Наркоманов много. Просто посмотрите, я их выгонять боюсь. С ними ругаться не хочу. Они меня завтра подожгут, кто будет виноват?» - сказал предприниматель.





На этом месте расположены автомойка и СТО. Предприниматели арендуют помещения. Но следить за чистотой территории им некогда, предположили экологи. Тому доказательство разбросанные здесь шины.





Природоохранные полицейские выписали штраф - около 70 тысяч тенге. И наказали - до завтра вывести весь этот мусор. Стоит отметить, что раньше территория была огорожена. На этом месте хотели построить жилой комплекс. Но руководство компании обанкротилось, а земля, как залоговое имущество, отошла банку.





«Землю собственник обязан держать в санитарном состоянии. Смотреть, ухаживать за своей землей. Территория с Тургут Озала открыта, каждый прохожий в ночное время может все это высыпать», - сказал начальник отдела Айдос Жолдасов.





Далее ревизоры намерены выписать еще один штраф - за незаконную организацию парковки. С начала года в Алмалинском районе были привлечены к ответственности 192 нарушителя. Взыскали с них около 3,5 млн тенге.



