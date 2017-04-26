В центре Алматы экологи обнаружили свалку
26 апреля 2017, 07:14
На этом месте расположены автомойка и СТО.
Горы мусора - в самом центре Алматы. Экологи Алмалинского района эту свалку обнаружили давно, не раз предупреждали владельцев территории, сообщает телеканал Алматы.
Последние до сих пор лишь отмалчивались, либо ограничивались обещаниями - уберём. И вот специалистам удалось достучаться до предпринимателей.
Для грызунов здесь настоящий рай. Кругом бутылки, строительный мусор и даже мебель -так выглядит территория, которую арендует предприниматель. Но по словам мужчины - мусор к нему не имеет отношения.
«Наркоманов много. Просто посмотрите, я их выгонять боюсь. С ними ругаться не хочу. Они меня завтра подожгут, кто будет виноват?» - сказал предприниматель.
На этом месте расположены автомойка и СТО. Предприниматели арендуют помещения. Но следить за чистотой территории им некогда, предположили экологи. Тому доказательство разбросанные здесь шины.
Природоохранные полицейские выписали штраф - около 70 тысяч тенге. И наказали - до завтра вывести весь этот мусор. Стоит отметить, что раньше территория была огорожена. На этом месте хотели построить жилой комплекс. Но руководство компании обанкротилось, а земля, как залоговое имущество, отошла банку.
«Землю собственник обязан держать в санитарном состоянии. Смотреть, ухаживать за своей землей. Территория с Тургут Озала открыта, каждый прохожий в ночное время может все это высыпать», - сказал начальник отдела Айдос Жолдасов.
Далее ревизоры намерены выписать еще один штраф - за незаконную организацию парковки. С начала года в Алмалинском районе были привлечены к ответственности 192 нарушителя. Взыскали с них около 3,5 млн тенге.
Фото: Yk.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4855832-9d52d6d392184442760b0f21f10d9798
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...