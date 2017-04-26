В Алматинской области Зил столкнулся с фурой на встречной полосе
26 апреля 2017, 12:48
В результате ДТП пострадали водители.
В Алматинской области Зил столкнулся с фурой Volvo на встречной полосе, сообщает Zakon.kz.
Водитель Зила направляясь на восток между пос. Междуреченск и пос. Чепай по непонятной причине вылетел на встерчную полосу, столкнувшись с фурой Volvo. Водитель фуры патался избежать ДТП прижимаясь к обочине. В результате ДТП пострадали водители.
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