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В Алматинской области Зил столкнулся с фурой на встречной полосе

26 апреля 2017, 12:48

В результате ДТП пострадали водители.

В Алматинской области Зил столкнулся с фурой Volvo на встречной полосе, сообщает Zakon.kz.

Водитель Зила направляясь на восток между пос. Междуреченск и пос. Чепай по непонятной причине вылетел на встерчную полосу, столкнувшись с фурой Volvo. Водитель фуры патался избежать ДТП прижимаясь к обочине. В результате ДТП пострадали водители.



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