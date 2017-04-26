Во Франции пенсионер отбился от банды подростков
26 апреля 2017, 15:34
Они пытались отобрать у мужчины деньги, подглядев ПИН-код от его карты.
Четверо подростков попытались ограбить пенсионера в Париже, окружив его у банковского автомата, сообщает Daily Mail.
Они пытались отобрать у мужчины деньги, подглядев ПИН-код от его карты, однако пенсионер сумел дать им отпор. Не дожидаясь нападения, он ударил одного из воров по голове, а затем прогнал от банковского автомата.
"Это была тревожная сцена. Четверо на одного — и подростки явно пытались украсть у него деньги. Он выглядел очень напуганным, но хотел постоять за себя", - рассказывает один из очевидцев.
Сообщается, что подростки из Болгарии и Румынии часто грабят людей возле этого банковского автомата.
По мнению полиции, юноши являются членами банды.
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