В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

"Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", — говорится в сообщении Минобороны.





По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничто не угрожает. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.





МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.