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В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

26 апреля 2017, 15:57

По предварительным данным, пилоты катапультировались.

В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает РИА Новости.

"Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа", — говорится в сообщении Минобороны.

По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничто не угрожает. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.

Фото: © РИА Новости


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