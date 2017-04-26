В Караганде женщина разбила лицо, пытаясь сесть в автобус

Последствия случившегося сняли на камеру очевидцы. На кадрах пассажирка с окровавленным лицом рассказывает, как она упала из-за халатности водителя. Находящийся рядом мужчина просит позвать кондуктора. На кадрах также виден госномер транспортного средства.





В акимате в данный момент выясняют, к какому автопарку относится автобус.