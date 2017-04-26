В Караганде женщина разбила лицо, пытаясь сесть в автобус
26 апреля 2017, 22:19
В акимате в данный момент выясняют, к какому автопарку относится автобус.
В Караганде водитель автобуса начал движение, когда одна из пассажирок еще не успела пройти в салон. В результате женщина упала и разбила лицо, сообщает телеканал КТК.
Последствия случившегося сняли на камеру очевидцы. На кадрах пассажирка с окровавленным лицом рассказывает, как она упала из-за халатности водителя. Находящийся рядом мужчина просит позвать кондуктора. На кадрах также виден госномер транспортного средства.
В акимате в данный момент выясняют, к какому автопарку относится автобус.
Фото: скриншот
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