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В Караганде женщина разбила лицо, пытаясь сесть в автобус

26 апреля 2017, 22:19

В акимате в данный момент выясняют, к какому автопарку относится автобус.

В Караганде водитель автобуса начал движение, когда одна из пассажирок еще не успела пройти в салон. В результате женщина упала и разбила лицо, сообщает телеканал КТК.

Последствия случившегося сняли на камеру очевидцы. На кадрах пассажирка с окровавленным лицом рассказывает, как она упала из-за халатности водителя. Находящийся рядом мужчина просит позвать кондуктора. На кадрах также виден госномер транспортного средства.

В акимате в данный момент выясняют, к какому автопарку относится автобус.

Фото: скриншот

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