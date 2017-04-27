Мужчину задержали за поджог дома сожительницы в Алматинской области
27 апреля 2017, 00:27
Задержанный оправдался тем, что забыл потушить сигарету, в результате чего и произошел пожар.
В Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге частного дома, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.
25 апреля в Ескельдинский РОВД обратилась 65-летняя жительница села Карабулак, едва не лишившаяся дома в результате пожара. Нанесенный огнем ущерб был оценен в более чем 600 тысяч тенге.
В течение нескольких часов местным полицейским удалось установить личность поджигателя. "Хозяйка дома при пожаре отсутствовала. По подозрению в совершении поджога задержан 47-летний мужчина, который утверждает, что последние четыре года сожительствует с потерпевшей. В свое оправдание задержанный пояснил, что не намеревался поджигать дом, а пожар произошел случайно из-за не потушенной им сигареты", — сообщили в полиции.
По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Потерпевшая, в свою очередь, заявила, что не имеет намерений прощать поджигателя.
Источник: Sputnik.kz
Фото: Sputnik.kz
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