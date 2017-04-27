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27 апреля местами по республике пройдет дождь

27 апреля 2017, 06:00

Погода без осадков ожидается на западе и востоке страны.

С прохождением атмосферных разделов на большей части республики местами ожидается дождь, лишь на западе и востоке погода без осадков. Местами по республике ожидается гроза, туман, порывистый ветер, на юге возможен град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами – ветер 15-20 м/с, град.

В Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман. На юго-востоке Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем 24°, ясно.

В Астане днем 14°, преимущественно облачно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: liter.kz.

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