Ребенка насмерть придавило железными воротами в Алматинской области
27 апреля 2017, 12:04
Шестилетний мальчик играл возле ограждения, которое ремонтировали.
В Алматинской области погиб ребенок, на которого упало металлическое ограждение частного дома.
Трагедия произошла 26 апреля в селе Каратурык Енбекшиказахского района, где в одном из сельских домов на шестилетнего мальчика упали железные ворота. Как выяснилось, ребенок играл рядом с ограждением, которое в это время ремонтировали. Несчастный случай официально зарегистрирован в районной полиции, которая организовала по факту соответствующую проверку с назначением необходимых экспертиз.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта farpost.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856128-61dc808eb30d3e415038155c7f51a1af
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...