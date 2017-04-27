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Ребенка насмерть придавило железными воротами в Алматинской области

27 апреля 2017, 12:04

Шестилетний мальчик играл возле ограждения, которое ремонтировали.

В Алматинской области погиб ребенок, на которого упало металлическое ограждение частного дома.

Трагедия произошла 26 апреля в селе Каратурык Енбекшиказахского района, где в одном из сельских домов на шестилетнего мальчика упали железные ворота. Как выяснилось, ребенок играл рядом с ограждением, которое в это время ремонтировали. Несчастный случай официально зарегистрирован в районной полиции, которая организовала по факту соответствующую проверку с назначением необходимых экспертиз.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта farpost.ru

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