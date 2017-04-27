Ребенка насмерть придавило железными воротами в Алматинской области

В Алматинской области погиб ребенок, на которого упало металлическое ограждение частного дома.





Трагедия произошла 26 апреля в селе Каратурык Енбекшиказахского района, где в одном из сельских домов на шестилетнего мальчика упали железные ворота. Как выяснилось, ребенок играл рядом с ограждением, которое в это время ремонтировали. Несчастный случай официально зарегистрирован в районной полиции, которая организовала по факту соответствующую проверку с назначением необходимых экспертиз.



