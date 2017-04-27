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Наркодилеров с 200 кг марихуаны поймали в Карагандинской области

27 апреля 2017, 13:44

Проводится расследование.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области разоблачена группа наркодилеров, которые планировали реализовать на «черном рынке» более 200 килограммов наркотического средства «марихуана», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

19 апреля текущего года в УБОП ДВД области поступила оперативная информация о том, что в одном из гаражных массивов города Темиртау хранят наркотики в особо крупном размере.

26 апреля в ходе оперативно-следственного мероприятия сотрудниками полиции были задержаны 29-ти и 45-ти летние жители Темиртау. При обыске в гараже, принадлежащему 29-летнему подозреваемому, обнаружены и изъяты 13 мешков «марихуаны», общим весом около 160 кг. Так же, при обыске квартиры 45-летнего подельника обнаружено и изъято еще более 40 килограмм марихуаны.

Задержанные дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

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