Две подруги обманули десятки алматинцев
27 апреля 2017, 15:10
Женщины, ссылаясь на свои неограниченные возможности, обещали свое содействие в получении потребительского кредита.
Две подруги в преступном заговоре обманули десятки алматинцев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Речь идет о Мустафаевой Арай, 1991 года рождения, и Шайжановой Жулдыз, 1986 года рождения, которые подозреваются в совершении серии мошеннических действий. По данным УВД Ауэзовского района, в настоящий момент в производстве следственного отдела данного подразделения имеются заявления свыше 10 человек.
«Как следует из информации потерпевших, эти женщины, ссылаясь на свои неограниченные возможности, обещали гражданам свое содействие в получении потребительского кредита. Но прежде убеждали потерпевших в необходимости оформления на их имена товарного кредита, дескать, наличие этого займа существенно поможет в одобрении потребительского кредита и, якобы, послужит, так называемым, плюсом в их кредитной истории. В результате приобретенный товар женщины присваивали себе и обещаний в целом не выполняли. Судя по масштабам деятельности подозреваемых, не исключаем их возможную причастность к ряду других аналогичных преступлений. В связи с этим, призываем граждан, пострадавших от противоправных действий указанных лиц, обратиться в Управление внутренних дел по телефонам: 298-53-01 и 298-53-05», - сообщил первый заместитель внутренних дел УВД Ауэзовского района полковник полиции Кумарбек Кеншинбаев.
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