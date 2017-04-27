Парламент принял поправки в законодательство по вопросам физкультуры и спорта

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Сената Парламента.

Палата ратифицировала Устав Гаагской конференции по международному частному праву. Ее участниками являются 80 членов: 79 стран и Европейский союз. На сегодня под эгидой Гаагской конференции заключено 39 конвенций, из которых Казахстаном ратифицировано 8.

Членство нашей республики в Гаагской конференции будет способствовать дальнейшему развитию правовой системы Казахстана с учетом мировых стандартов, повышению эффективности защиты прав и интересов казахстанских граждан за рубежом. Вступление в Гаагскую конференцию позволит Казахстану иметь возможность принимать участие в Совете по общим делам и политике, участвовать в работе специальных комиссий для подготовки проектов конвенций или изучения всех вопросов международного частного права в рамках работы Гаагской конференции, получать экспертную помощь Гаагской конференции и ее членов при анализе имплементации Гаагских конвенций, либо рассмотрении вопроса о целесообразности присоединения к другим Гаагским конвенциям. На вопросы сенаторов Георгия Ким и Рашита Акимова ответил министр юстиции Марат Бекетаев. В поддержку закона выступил сенатор Марат Тагимов

Рассмотрены в двух чтениях и приняты поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта. Документ разработан в целях совершенствования действующей системы финансирования физической культуры и спорта, повышения прозрачности и объективности системы финансирования. Поправками вносятся изменения и дополнения в Бюджетный кодекс, Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Закон «О физической культуре и спорте». Поправка в Бюджетный кодекс предусматривает наделение Национального олимпийского комитета правом с 1 января 2018 года на получение и участие в государственном задании в области физической культуры и спорта. В Законе «О физической культуре и спорте» в целях обеспечения эффективного распределения бюджетных средств по видам спортавводится система ранжирования видов спорта, разграничение функции между органами государственного управления и общественными объединениями, включая Национальный олимпийский комитет. Компетенция уполномоченного органа в области физической культуры и спорта дополняется правом по разработке и утверждению республиканского перечня приоритетных видов спорта, правил ранжированиявидов спорта,размеров стоимости призов для чемпионов и призеров спортивных соревнований, проводимых уполномоченным органом в области физической культуры и спорта и местными исполнительными органами и другое. Компетенция местных исполнительных органов дополнена функциями пообеспечению развития не только массового и национальных видов спорта, но и развития спорта среди инвалидов на территории административно-территориальной единицы, правом по разработкеи утверждению размеравыплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим всостав сборных команд по видам спорта, их тренерам и руководителям клубных команд.

Сенатор Михаил Бортник задал вопрос министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы - создаются ли необходимые условия для развития параолимпийских видов спорта: «Ведется ли активное вовлечение людей с ограниченными возможностями в занятия параолимпийскими видами спорта, ведь возможно не все люди данной категории осведомлены о наличии возможности защищать честь страны на мировом уровне - особенно это касается сельской местности?». Министр пояснил, что для содействия развитию физической культуры и спорта среди спортсменов-инвалидов, устанавливается правовой статус и полномочия Национального паралимпийского комитета.

Выступивший с содокладом сенатор Серик Бектурганов подчеркнул, что в результате принятия документа ожидается создание модели, которая будет гарантировать объективное и независимое распределение финансовых ресурсов на республиканском и региональных уровнях. В частности, предусмотренное законопроектом внедрение ранжирования видов спорта и утверждение перечня приоритетных видов позволит развить перспективные направления как в республике, так и в регионах вне зависимости от пристрастий и предпочтений руководителей регионов. «Ведь не секрет, что в ряде областей большая часть выделяемых бюджетных средств все еще направляется на финансирование профессиональных клубов по игровым видам спорта, таких как футбол и хоккей. При этом другие виды спорта, в том числе, приносящие олимпийские медали, а также такие направления, как массовый спорт и детско-юношеский спорт, финансируются по остаточному принципу», - отметил С.Бектурганов. Кроме того, сенатор обозначил ряд проблем, требующих решения. «Требует серьезной ревизии существующая отчетность о вовлечении населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, участии в соревнованиях на местном уровне, начиная с сельских округов. Есть еще целый список проблем, которые нам надо решить, такие как доступность спортсооружений, повсеместное создание в населенных пунктах недорогих малых спортивных форм, создание индустрии выявления перспективных спортсменов, активное привлечение для развития спорта высших достижений науки и современных технологий и многое другое», - сказал С.Бектурганов.

Сенатор Икрам Адырбеков выразил недовольство уровнем развития массового спорта в стране. На его финансирование выделяется всего 9% бюджетных средств.

Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Дарига Назарбаева высказала разработчику ряд рекомендаций Комитета: разделить нормативы тестов Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации на несколько категорий по степени сложности; министерству культуры и спорта совместно с АО «ФНБ Самрук-Казына» выделение и распределение средств на развитие профессионального и массового спорта проводить через единого оператора (КФ «Фонд развития индустрии туризма и спорта») с сохранением ранее выделяемых объемов финансовых средств; министерству культуры и спорта совместно с министерством финансов проработать вопрос разделения бюджетных программ по финансированию профессионального, специализированного и массового спорта, а также предоставления налоговых льгот профессиональным спортивным клубам, детско-юношеским спортивным школам и спортивным сооружениям (КПН, налоги на землю и недвижимость, НДС); определить объём финансирования из государственного бюджета в процентном соотношении по следующим категориям: профессиональный спорт, специализированный и массовый спорт. Предусмотреть на развитие массового спорта не менее 30% от общего объема финансирования спорта; министерству культуры и спорта совместно с министерством образования и науки и местными исполнительным органами разработать программу развития спорта в общеобразовательных учебных заведениях, утвердить перечень видов спорта, а также определить порядок их преподавания; разработать программу по созданию спортивной инфраструктуры в общеобразовательных учебных заведениях, в городах и сельской местности с применением механизмов государственно-частного партнёрства; законодательно закрепить ответственность местных исполнительных органов за развитие спорта и спортивной инфраструктуры в регионах, пропаганду здорового образа жизни, поощрения спортивных состязаний.

В ходе заседания заслушаны депутатские запросы сенаторов: Али Бектаева о выделении средств на создание художественного фильма, посвященного памяти Герою Советского Союза С.Рахимову, а также о необходимости принятия комплексных мер по решению проблемных вопросов малокомплектных школ; Сергея Плотникова - о финансировании строительства специализированного ЦОНа в Усть-Каменогорске.