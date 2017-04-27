Президент ФФК о возможном запрете финансирования легионеров из госбюджета

Президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков выразил свою позицию относительно заявления Министерства культуры и спорта РК о возможном запрете финансирования иностранных футболистов в казахстанских командах из государственного бюджета, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт ФФК





"Не секрет, что уровень клубного футбола в Казахстане за последние годы заметно вырос . Лакмусовой бумажкой, то есть, показателем роста мастерства отечественных команд являются результаты клубов в еврокубковых турнирах. Еще десять лет назад костанайский «Тобол» стал одним из победителей существовавшего тогда Кубка Интертото. Не последнюю роль в успехе этого клуба играли легионеры. Другой пример – карагандинский «Шахтер» и столичная «Астана», ставшие первыми клубами, которые пробились в групповой раунд самых престижных турниров Старого Света. Играя бок о бок с легионерами высокого класса, уверенней себя чувствовали в международных матчах казахстанские футболисты, что в итоге и обернулось успехом.





Во-вторых, многие легионеры, выступающие в Казахстане, защищают цвета своих национальных сборных, что добавляет авторитета казахстанскому чемпионату и делает ему определенную рекламу. К примеру, лучшим бомбардиром последнего Кубка Африканских наций стал форвард «Астаны» Джуниор Кабананга, а экс-полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук, будучи игроком алматинской команды выступал на Чемпионате Европы. Благодаря отличной игре иностранных футболистов, активно идут на стадионы во многих городах казахстанские болельщики. Можно привести в пример Алматы, Актобе, Шымкент, Павлодар, Астану, Кызылорду и другие города. Такие футболисты, как Андрей Аршавин, Жерар Гоу, Патрик Твумаси, Исаэль, Томаш Шимкович являются образцами для подражания молодых игроков, которые, смотря на них, стараются что-то для себя перенять.





На мой взгляд, если убрать легионеров из казахстанских команд, то заметно упадет конкуренция. Не только внутри самих команд, где казахстанцы, не имея конкурентов, будут играть значительно слабее, но и в самом чемпионате. Пропадет зрелищность. Как итог, чемпионат, уровень которого последние годы неизменно рос, ожидает деградация, потому что ни одна страна не должна вариться в собственном соку. Футбол – международная игра и в мире давно перестали делить футболистов на своих и чужих. Болельщик прежде всего приходит на стадион, чтобы увидеть красивую игру своей команды и ожидает достойного результата", - сказал Байшаков .



