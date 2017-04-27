Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Берлине мужчина напал на полицейских

27 апреля 2017, 20:55

Нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.

В берлинском районе Кройцберг мужчина напал на полицейских возле местной больницы, нападавший ранен, он находится в клинике, его мотивы пока неизвестны, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

Ранее агентство Reuters сообщило о стрельбе в районе больницы в Берлине. По данным агентства, район был оцеплен полицией.

"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции.

По ее словам, нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.

Ангелина Тимофеева.

Фото: AP Photo / Michael Sohn.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...