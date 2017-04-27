В Берлине мужчина напал на полицейских
27 апреля 2017, 20:55
Нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.
В берлинском районе Кройцберг мужчина напал на полицейских возле местной больницы, нападавший ранен, он находится в клинике, его мотивы пока неизвестны, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
Ранее агентство Reuters сообщило о стрельбе в районе больницы в Берлине. По данным агентства, район был оцеплен полицией.
"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции.
По ее словам, нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.
Ангелина Тимофеева.
Фото: AP Photo / Michael Sohn.
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