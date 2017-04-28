В пригороде Петропавловска уходит под воду даже коттедж акима
28 апреля 2017, 08:50
В пригороде Петропавловска затопило три села – Тепличное, Мичурино и Озерное.
В пригороде Петропавловска затопило элитные поселки. Под воду ушли дома бизнесменов и чиновников. «Поплыл» даже коттедж акима города, сообщает телеканал КТК.
В регионе сохраняется напряженная паводковая ситуация - вода продолжает прибывать. Спасатели ждут вторую волну. По официальным данным, затоплено 170 домов. Сейчас самое популярное средство передвижения на окраинах областного центра– лодки, и, похоже, это надолго.
Все описывают одинаковую картину: вода пришла ночью, все спали, спустили ноги с кровати и встали в глубокую лужу. А ведь здесь никогда такого не было, иначе бы люди просто не строили коттеджи.
В пригороде Петропавловска затопило три села – Тепличное, Мичурино и Озерное. Можно сказать, это элитные поселки. Здесь много хороших, добротных домов, а живут здесь бизнесмены и чиновники.
Где-то внутри поселка, на одной из затопленных улиц стоит и дом самого акима города. О том, что его усадьбу затопило, Марат Тасмагамбетов признался журналистам как раз на брифинге, посвященном паводку. Но у обычных горожан положение намного серьезнее.
Вода в Ишиме поднялась на 9 метров, река с 50 метров увеличилась в ширину до 9 километров! Кажется, страшнее и хуже уже некуда, но в регионе ждут еще вторую волну.
Фото: скриншот
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