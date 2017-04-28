В Лондоне при аресте подозреваемых в терроризме ранена девушка

Полицейские ранили 20-летнюю подозреваемую при штурме квартиры на северо-западе Лондона. Всего в ходе антитеррористической операции, прошедшей вечером в четверг в Лондоне и в графстве Кент, задержаны пять человек, сообщает Русская служба BBC





Раненая девушка находится в больнице под охраной. Сообщается, что она находится в тяжелом, но стабильном состоянии.





Как сообщил Скотленд-ярд, полиция проводила антитерростическую операцию в районе Уиллесден. В дом на Харлесден-роуд полицейские вошли около 19:00 по местному времени.





Во время спецоперации двадцатилетняя девушка, в отношении которой велось расследование, получила огнестрельное ранение. Прибывшие врачи скорой помощи доставили ее в больницу на "скорой", где она будет оставаться под охраной полиции.





Кроме того, по адресу на Харлесден-роуд полицейские задержали двух мужчин 20 и 16 лет, а также еще одну 20-летнюю девушку, сообщили в Скотленд-ярде.





Еще одну подозреваемую - 43-летнюю женщину полиция задержала в рамках той же операции в графстве Кент чуть позже в четверг.





Всех четверых подозревают в подготовке террористических актов и подстрекательстве к ним. Их имена и происхождение пока не разглашаются.





Сейчас все подозреваемые находятся под стражей в полицейском участке на юге Лондона.





Дом на Харлесден-роуд, а также лица, связанные с задержанными, в течение некоторого времени находились под наблюдением сотрудников по борьбе с терроризмом в рамках операции, толчком которой стали полученные разведданые, говорится в заявлении полиции Лондона.

Полицейские уточняют, что операция в Уиллесдене не связана с задержанием вооруженного ножами мужчины недалеко от здания парламента ранее в четверг. Его подозревают намерении осуществить террористическое нападение.

22 марта британский гражданин Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на Вестминстерском мосту, в результате чего четыре человека погибли. Затем он врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений; Масуд был убит подоспевшими полицейскими.



