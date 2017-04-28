Чингиз Есенаманов: Мы оставим Кубок УЕФА в Алматы

Нападающий АФК «Кайрат» Чингиз Есенаманов в интервью UEFA.com рассказал, о грядущем Финале четырех Кубка УЕФА и красотах города Алматы.





— Какое значение для Алматы имеет проведение финальной части Кубка УЕФА по футзалу?

— Огромное значение, мы будем играть в родных стенах, для города это огромный плюс. Болельщики увидят свою команду и смогут помочь в таком важном соревновании.





— В последние годы город превратился в крупный спортивный центр. Алматинцы действительно так любят спорт?

— Сейчас в Алматы, как мне кажется, спорт очень развит. Здесь спортивный бум. Совсем недавно завершилась Универсиада, я сам посетил хоккейный матч, мне очень понравилось. Город жил спортом, было много болельщиков со всего света. Сейчас нас поддерживают гораздо лучше, чем раньше. Вообще алматинцы считают своим долгом прийти на какое-нибудь соревнование и поболеть за своих.





— Если не секрет, почему посетили именно хоккей?

— У нас был плотный график: у национальной команды был учебно-тренировочный сбор в Алматы. Я не мог пропустить Универсиаду, давно думал сходить на хоккей. Нравится этот вид спорта, я и сам люблю кататься на коньках, но в хоккей не играю. Дети очень просили, поэтому сходили на полуфинал Казахстан — Чехия. Было очень много болельщиков на «Халык Арене», здорово поддерживали наших хоккеистов. Они тот матч выиграли. Вообще, я считаю, что хоккей и футзал во многим схожи. Это командные виды спорта, где важны индивидуальные действия и комбинации, заготовленные ранее. Правда, у нас все-таки не такая жесткая игра (улыбается).





— Насколько популярен футзал в Алматы и в Казахстане?

— Большой футбол чуть популярнее, но и на наши матчи ходит очень много людей. Все интересуются, ведь это доступный вид спорта, им много детей занимается. В Казахстане обычно долгие зимы, в Алматы чуть потеплее. На любительском уровне всем проще играть в футзал, чем в футбол. Жаль, что в чемпионате не так много команд. В любом случае в городе постоянно нас узнают, значит за нами следят.





— Помогут ли «Кайрату» родные стены в финальной части турнира?

— Конечно, родные стены помогут, но и груз ответственности гораздо тяжелее. Играть перед своими болельщиками всегда сложно. Лично мне даже чуть проще играть на выезде. Но все же надеюсь, что зрители будут гнать нас вперед. Думаю, что все пройдет нормально, и мы оставим Кубок УЕФА в Алматы.





— Что для вас означает этот турнир и возможность сыграть в нем?

— Это самый важный турнир для меня и команды. Многое поставлено на кон, самая главная задача — выиграть Кубок УЕФА. Эта задача ставится из года в год, каждый игрок хочет завоевать этот трофей. Лично я еще не побеждал и даже не играл в финальной стадии — очень хочется почувствовать эту атмосферу. Для нас этот турнир имеет очень большое значение, наша главная цель — это победа.





— Чего зарубежным болельщикам ждать от Алматы?

— Алматы — очень красивый и зеленый город. Иностранцы, которые приезжали на Универсиаду, остались довольны увиденным. Мне кажется, Алматы многим понравится. Я бывал во многих городах и могу сказать, что Алматы стоит особняком. Здесь много достопримечательностей, развлекательных заведений, которые работают допоздна — здесь люди любят и умеют отдыхать.





— Что делает город особенным?

— Здесь отличный климат, и в апреле обычно очень тепло и солнечно. Все парки и скверы расцветают, очень красиво.





— Что вам больше всего нравится в Алматы?

— Здесь очень хорошая природа, можно съездить в горы. Алматы отличается от других городов в Казахстане. Это чуть более европейский, если так можно сказать, город. Он отличается даже от Астаны. Я живу здесь полтора года, и мне очень нравится.





— Болельщики клубов из других стран проведут в Алматы всего несколько дней. Что они должны увидеть и где побывать?

— Обязательно нужно съездить на Большое Алматинское озеро, Медеу, Шымбулак. Главная ассоциация с Алматы — это горы. Конечно, можно отправиться и на водопад — Шарынский Каньон.





— Какой вид открывается с вершины знаменитой горы Кок-Тобе?

— С Кок-Тобе мне нравится вид на улицу Аль-Фараби. Люблю наблюдать за дорогой, даже когда машины стоят в пробках. Эти огни ночного города завораживают.





— Что собой представляет знаменитый Зеленый базар?

— Алматинский базар — это не совсем рынок в привычном смысле. Там можно купить все, что угодно. Это даже не базар, а огромный супермаркет. Я и сам там покупаю продукты.





— Расскажите о Парке панфиловцев.

— Я живу рядом, мне очень нравится этот парк. Когда приезжают родители, мы всегда там гуляем. Хотя парк и находится в самом центре города, там очень чистый воздух. Всегда гуляю с детьми, им очень нравится. В парке есть площадь голубей, где дети любят побегать с птичками, покормить их. В центре стоит Вознесенский кафедральный собор. Он очень красивый, и там всегда много людей.





— Какие национальные блюда вы посоветуете тем, кто приедет в Алматы?

— Обязательно нужно отведать традиционное казахское блюдо — бешбармак. Мне кажется, что оно многим понравится. Плов — это не наше национальное блюдо, но его тоже стоит попробовать в Алматы. В городе есть много мест, где можно поесть вкусный шашлык. Но, конечно, на первом месте — бешбармак с баурсаками.





— Как удается совмещать бешбармак со спортивным режимом?

— Иногда это мешает, конечно. Я себе позволяю бешбармак только раз в неделю, потому что это жирное и калорийное блюдо, поэтому злоупотреблять им нельзя. Как и баурсаками, впрочем, но попробовать нужно обязательно!





Автор: Антон Лысяк







