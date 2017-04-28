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Саудовская Аравия ведет переговоры с РК по сокращению добычи нефти

28 апреля 2017, 13:50

Делегация Саудовской Аравии пробудет в Казахстане до 29 апреля.

Саудовская Аравия ведет переговоры с Казахстаном по продлению сокращения объемов добычи нефти на второе полугодие 2017 года. Об этом сегодня в рамках выхода к прессе по окончанию встречи рассказали министр энергетики РК Канат Бозумбаев и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов КСА Халед Аль-Фалех, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы уверенны, что во втором полугодии будет спрос выше чем в первом полугодии, поэтому сохранение обговоренного уровня сокращения добычи согласно объемов первого полугодия и продление его на второе полугодие будет достаточно для того, чтобы баланс на рынке наступил. В этом случае это будет такой средний баланс, который наблюдается за последние 5 лет, между спросом и предложением» - сказал Халед Аль-Фалех

«Для нас очень важно, чтобы мы по второму полугодию со всеми странами, с которыми договаривались на первое полугодие, продлили свои договоренности, и это то, о чем мы будем говорить сегодня и завтра здесь в Казахстане. Об этом мы будем говорить с Бакытжаном Сагинтаевым», - добавил он.

К слову, делегация Саудовской Аравии пробудет в Казахстане до 29 апреля. В рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Бахытжаном Сагинтаевым и председателем правления АО «Астана ЭКСПО-2017», министрами по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической-промышленности, национальной экономики РК.

Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта inosmi.ru


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