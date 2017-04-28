Зарядное устройство взорвалось в руках жителя Усть-Каменогорска

ЧП произошло в минувшую среду, передает корреспондент передает корреспондент Устинка LIVE





По словам врачей, житель города получил серьезную травму из-за взорвавшегося зарядного устройства для мобильного телефона. Медики не исключают, что в момент взрыва мужчина был в наркотическом или алкогольном опьянении. Мужчина госпитализирован с взрывной раной, - сообщили в Городской больнице №1.





- У него диагностировали открытый переломом ключицы.





Также пациент получил многочисленные ушибы лица и грудной клетки. Сейчас состояние потерпевшего нестабильное. Он испытал сильный шок.



