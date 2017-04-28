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Зарядное устройство взорвалось в руках жителя Усть-Каменогорска

28 апреля 2017, 14:42

В результате 46-летнего жителя областного центра экстренно госпитализировали в Городскую больницу №1.

ЧП произошло в минувшую среду, передает корреспондент Устинка LIVE.

По словам врачей, житель города получил серьезную травму из-за взорвавшегося зарядного устройства для мобильного телефона. Медики не исключают, что в момент взрыва мужчина был в наркотическом или алкогольном опьянении. Мужчина госпитализирован с взрывной раной, - сообщили в Городской больнице №1.

- У него диагностировали открытый переломом ключицы.

Также пациент получил многочисленные ушибы лица и грудной клетки. Сейчас состояние потерпевшего нестабильное. Он испытал сильный шок.

Фото с сайта ustinka.kz

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