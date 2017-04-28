В Атырау преступники выбросили во время погони 19 млн тенге

Сотрудники полиции при прочесывании местности обнаружили похищенные деньги, которые грабители выбросили, скрываясь от погони,

26 апреля в полицию поступило сообщение о разбойном нападение.





По приезду полицейских было установлено, что двое неизвестных скрыв лица, проникли в дом и угрожая предметом похожим на пистолет, связали владельца дома скотчем, завладели деньгами в сумме примерно 24 млн. тенге, после чего скрылись в неизвестном направлении.





В ходе проведения ОРМ патрульным экипажем «Батыс-32» и нарядом в/ч № 5546 НГ РК, в районе трассы «Атырау-Пешной» по «горячим следам» был задержан один из подозреваемых 1990 г.р. который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление.





В течении дня также сотрудниками УБОП и УКП ДВД был установлен и задержан второй подозреваемый 1991г.р.





При прочесывании местности, были обнаружены и изъяты травматический пистолет марки «Оса» со стертым номером, и похищенные деньги в сумме 19 млн. тенге (10 млн. тенге в пакете вдоль дороги, 9млн. тенге в заброшенном дачном домике).





Подозреваемые в порядке ст.128 УПК РК водворены в ИВС УВД города Атырау.