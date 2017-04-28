Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Атырау преступники выбросили во время погони 19 млн тенге

28 апреля 2017, 15:37

Грабители похитили 24 миллиона тенге, напав на жителя Атырау в его доме.

Сотрудники полиции при прочесывании местности обнаружили похищенные деньги, которые грабители выбросили, скрываясь от погони, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырау.

26 апреля в полицию поступило сообщение о разбойном нападение.

По приезду полицейских было установлено, что двое неизвестных скрыв лица, проникли в дом и угрожая предметом похожим на пистолет, связали владельца дома скотчем, завладели деньгами в сумме примерно 24 млн. тенге, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения ОРМ патрульным экипажем «Батыс-32» и нарядом в/ч № 5546 НГ РК, в районе трассы «Атырау-Пешной» по «горячим следам» был задержан один из подозреваемых 1990 г.р. который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление.

В течении дня также сотрудниками УБОП и УКП ДВД был установлен и задержан второй подозреваемый 1991г.р.

При прочесывании местности, были обнаружены и изъяты травматический пистолет марки «Оса» со стертым номером, и похищенные деньги в сумме 19 млн. тенге (10 млн. тенге в пакете вдоль дороги, 9млн. тенге в заброшенном дачном домике).

Подозреваемые в порядке ст.128 УПК РК водворены в ИВС УВД города Атырау.



Фото ДВД Атырау

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...