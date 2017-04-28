СМИ: самолет вернулся в аэропорт Пекина из-за возгорания двигателя

Информация о пострадавших не поступала.

Авиалайнер авиакомпании Delta Air Lines следовавший по маршруту Пекин-Бостон, был вынужден вернуться в аэропорт из-за возгорания двигателя, сообщает РИА Новости





Сообщается, что вскоре после взлета в двигателе рейса DL188 произошла неполадка, в результате чего произошло возгорание. Борт срочно вернулся в международный аэропорт "Шоуду" в Пекине и благополучно приземлился.





Информация о пострадавших не поступала. Другие подробности не сообщаются.



