8 человек оказались заперты в подвале при пожаре в костанайском магазине

Люди не могли покинуть подвальное помещение, потому что в нем не было другого выхода.

В Костанае во время пожара в магазине «Атлант» 8 человек персонала остались запертыми в подвале, передает МИА «Казинформ».





Как отметили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, люди не могли покинуть подвальное помещение, потому что в нем не было другого выхода.





«После того, как спасатели вскрыли дверь, люди были выведены в безопасное место. Также из подвала пожарные убрали два газовых баллона объемом по 50 литров. В магазине горела электрощитовая комната, кухонная мебель, столы, стулья, пластмассовая тара в упаковке, дверной проем, деревянные конструкции лестничной площадки на общей площади 35 квадратных метров», - говорится в сообщении пресс-службы.









Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных большой трагедии и человеческих жертв удалось избежать.



