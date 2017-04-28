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8 человек оказались заперты в подвале при пожаре в костанайском магазине

28 апреля 2017, 19:50

Люди не могли покинуть подвальное помещение, потому что в нем не было другого выхода.

В Костанае во время пожара в магазине «Атлант» 8 человек персонала остались запертыми в подвале, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, люди не могли покинуть подвальное помещение, потому что в нем не было другого выхода.

«После того, как спасатели вскрыли дверь, люди были выведены в безопасное место. Также из подвала пожарные убрали два газовых баллона объемом по 50 литров. В магазине горела электрощитовая комната, кухонная мебель, столы, стулья, пластмассовая тара в упаковке, дверной проем, деревянные конструкции лестничной площадки на общей площади 35 квадратных метров», - говорится в сообщении пресс-службы.


Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных большой трагедии и человеческих жертв удалось избежать.

Фото: скриншот

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