Вторые сутки в Алматы ликвидируют последствия выпавших обильных осадков
28 апреля 2017, 20:29
Всего ликвидацией последствий неутихающего ливня занимаются с помощью 14 единиц техники, 12 мотопомп, порядка 30 городских спасателя.
В экстренном порядке спасатели Службы «109» Алматы устраняют последствия обильных осадков продолжающихся в городе уже вторые сутки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Службы спасения.
К 17 часам текущего дня ликвидационные работы развернуты в основном на территориях Алатауского, Бостандыкского и Жетысуского районов, где периодически происходит подтопление ряда жилых домов и иных объектов.
В настоящее время подразделения Службы спасения откачивают дождевую воду из дворов частного сектора, расположенных по улице Шоссейная близ Северного кольца, улице Тейитова в микрорайоне «Алгабас», улице Желтоксан в микрорайоне «Баганашыл», по улицам Ангарская, Летняя и Уйгурская.
Всего ликвидацией последствий неутихающего ливня занимаются с помощью 14 единиц техники, 12 мотопомп, порядка 30 городских спасателя.
Напомним, из-за резкой перемены погоды и обрушившегося на мегаполис вечером минувших суток сильного дождя в разных частях Алматы началось подтопление улиц и частных подворий.
Оперативно принятыми мерами в течение ночи спасателям удалось взять под контроль и ликвидировать последствия стихии:
- в Алатауском районе (на улице Абдрашулы в микрорайоне «Акбулак», в окрестностях пересечения проспекта Райымбека и улицы Момышулы);
- в Бостандыкском районе (на улице Желтоксан в микрорайоне «Баганашыл», на проспекте Аль-Фараби в районе Ремизовки и возле ТРЦ «Essentai Mall»);
- в Жетысуском районе на улице Летняя;
- в Наурызбайском районе (на улице Молдагуловой в микрорайоне «Таусамалы»).
Ликвидационно-восстановительные работы в ночное время не прекращались ни на минуту и по некоторым адресам продолжаются до сих пор. Ни одно из обращений жителей Алматы о помощи не остаются без внимания, и немедленно отрабатывается службами города в полном объеме.
По сообщению Алматинского филиала РГП «Казгидромет» 27 апреля в Алматы объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков дождливая погода продлится до 1 мая.
Фото: Yvision
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