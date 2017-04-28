Вторые сутки в Алматы ликвидируют последствия выпавших обильных осадков

Всего ликвидацией последствий неутихающего ливня занимаются с помощью 14 единиц техники, 12 мотопомп, порядка 30 городских спасателя.

В экстренном порядке спасатели Службы «109» Алматы устраняют последствия обильных осадков продолжающихся в городе уже вторые сутки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Службы спасения.





К 17 часам текущего дня ликвидационные работы развернуты в основном на территориях Алатауского, Бостандыкского и Жетысуского районов, где периодически происходит подтопление ряда жилых домов и иных объектов.





В настоящее время подразделения Службы спасения откачивают дождевую воду из дворов частного сектора, расположенных по улице Шоссейная близ Северного кольца, улице Тейитова в микрорайоне «Алгабас», улице Желтоксан в микрорайоне «Баганашыл», по улицам Ангарская, Летняя и Уйгурская.





Всего ликвидацией последствий неутихающего ливня занимаются с помощью 14 единиц техники, 12 мотопомп, порядка 30 городских спасателя.





Напомним, из-за резкой перемены погоды и обрушившегося на мегаполис вечером минувших суток сильного дождя в разных частях Алматы началось подтопление улиц и частных подворий.





Оперативно принятыми мерами в течение ночи спасателям удалось взять под контроль и ликвидировать последствия стихии:





- в Алатауском районе (на улице Абдрашулы в микрорайоне «Акбулак», в окрестностях пересечения проспекта Райымбека и улицы Момышулы);





- в Бостандыкском районе (на улице Желтоксан в микрорайоне «Баганашыл», на проспекте Аль-Фараби в районе Ремизовки и возле ТРЦ «Essentai Mall»);





- в Жетысуском районе на улице Летняя;





- в Наурызбайском районе (на улице Молдагуловой в микрорайоне «Таусамалы»).





Ликвидационно-восстановительные работы в ночное время не прекращались ни на минуту и по некоторым адресам продолжаются до сих пор. Ни одно из обращений жителей Алматы о помощи не остаются без внимания, и немедленно отрабатывается службами города в полном объеме.





По сообщению Алматинского филиала РГП «Казгидромет» 27 апреля в Алматы объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков дождливая погода продлится до 1 мая.



