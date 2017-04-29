Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде
29 апреля 2017, 07:01
В результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности, передает РИА Новости.
По данным агентства в результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек и еще несколько получили ранения.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
Фото: AP Photo.
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