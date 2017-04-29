Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде

В результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности, передает Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности, передает РИА Новости





По данным агентства в результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.





Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек и еще несколько получили ранения.





*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.



