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Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв в Багдаде

29 апреля 2017, 07:01

В результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности, передает РИА Новости.

По данным агентства в результате взрыва погибли четверо полицейских, еще пять человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Багдада погибли шесть человек и еще несколько получили ранения.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: AP Photo.

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