Угроза подтопления сёл сохраняется в Северном Казахстане

За прошедшие сутки проведён комплекс мероприятий по защите населения. В Прибрежном укреплено 550 метров дамбы, уложено 3600 мешкотары с грунтом. В Тепличном - с использованием 4 плавательных средств спасателями перевезено 637 человек, тремя рейсами перевезены продукты питания. Проведены работы по укреплению защитной дамбы длиной 100 метров, уложено 1000 штук мешкотары с песком.

В сёлах постоянно осуществляется патрулирование, мониторинг уровня воды. Проведен обход жилого сектора с охватом 710 человек. Жителями объснили необходимость эвакуации. В населённые пункты выезжала оперативная группа во главе с начальником ДЧС СКО Павлом Филипповым. «В селе Большая Малышка за сутки проведена эвакуация 62 человек, вывезено 56 голов домашнего скота.





В связи с прохождением пика паводка ниже по течению реки Есиль произошёл подъём уровня воды в селе Соколовка, подтоплены 11 жилых домов. К этому варианту развития событий на местах были готовы, поэтому сутками ранее в селе была проведена заблаговременная эвакуация 74 человек, в том числе одной беременной, 2 инвалидов, 3 тяжелобольных, 16 детей и 4 пенсионеров с 28 домов. Все эвакуированные разъехались по родственникам. В безопасные места отогнано 17 голов домашнего скота», - рассказали в пресс-службе ДЧС СКО.



