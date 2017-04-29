Угроза подтопления сёл сохраняется в Северном Казахстане
29 апреля 2017, 17:34
Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок, людям оказывается психологическая и медицинская помощь.
В сёлах Тепличное и Прибрежное Кызылжарского района сохраняется угроза подтопления, сообщает МИА «Казинформ».
За прошедшие сутки проведён комплекс мероприятий по защите населения. В Прибрежном укреплено 550 метров дамбы, уложено 3600 мешкотары с грунтом. В Тепличном - с использованием 4 плавательных средств спасателями перевезено 637 человек, тремя рейсами перевезены продукты питания. Проведены работы по укреплению защитной дамбы длиной 100 метров, уложено 1000 штук мешкотары с песком.
В сёлах постоянно осуществляется патрулирование, мониторинг уровня воды. Проведен обход жилого сектора с охватом 710 человек. Жителями объснили необходимость эвакуации. В населённые пункты выезжала оперативная группа во главе с начальником ДЧС СКО Павлом Филипповым. «В селе Большая Малышка за сутки проведена эвакуация 62 человек, вывезено 56 голов домашнего скота.
В связи с прохождением пика паводка ниже по течению реки Есиль произошёл подъём уровня воды в селе Соколовка, подтоплены 11 жилых домов. К этому варианту развития событий на местах были готовы, поэтому сутками ранее в селе была проведена заблаговременная эвакуация 74 человек, в том числе одной беременной, 2 инвалидов, 3 тяжелобольных, 16 детей и 4 пенсионеров с 28 домов. Все эвакуированные разъехались по родственникам. В безопасные места отогнано 17 голов домашнего скота», - рассказали в пресс-службе ДЧС СКО.
В селе Большая Малышка также заблаговременно эвакуировали население, 62 человек разместили в средней школе села. В посёлке Кожевенный завод и Заречный города Петропавловска с помощью высокопроходимой техники и плавательных средств организована перевозка населения и продуктов в магазины.
Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок, людям оказывается психологическая и медицинская помощь.
По информации пресс-службы, всего за сутки перевезено 1897 человек, в проведении инженерных работ и эвакуационных мероприятий на территории области за сутки было задействовано 393 человека, 70 единиц техники и 8 плавсредств.
Фото: МИА Казинформ
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