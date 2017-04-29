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30 апреля в Кыргызстане объявлен днем траура

29 апреля 2017, 17:41

Сегодня оползень накрыл семь домов в Узгенском районе — погибли 24 человека, в том числе девять детей.

30 апреля объявлено в Кыргызстане днем траура — соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства.

В субботу утром в селе Аюу на 11 домов сошла земляная масса объемом около миллиона кубометров. По данным МЧС, под оползнем остались 24 человека.

"Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. В день траура на территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом следует приспустить государственные флаги республики", — говорится в сообщении.

Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям страны рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. Правительству совместно с органами местного самоуправления поручено оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.


Фото: Sputnik Кыргызстан




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