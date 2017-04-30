В Алматы несовершеннолетняя "угнала" Hyundai и снесла насаждения

В Алматы несовершеннолетняя девушка за рулем Hyundai Accent, скрываясь от полиции, вылетела с дороги на обочину, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Заявление об угоне автомобиля поступило на номер 102. С помощью камер наблюдения иномарку увидели в районе ул. Фурманова и пр. Аль-Фараби. Ближайший патруль обнаружил ее, на приказ остановиться водитель не отреагировала и попыталась скрыться. Девушка поехала по проспекту в западном направлении. Возле Esentai Mall она развернулась и поехала на восток. На повороте между Сейфуллина и Фурманова водитель не справилась с управлением. Иномарка перемахнула через бордюр и арык. Подмяв под себя две елочки, Hyundai остановилась возле забора. Несовершеннолетнюю задержали.





Владелец авто узнал в ней свою сестренку и пояснил, что не знал, кто взял его машину. По всей вероятности девушка просто решила прокатиться. Во всем предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.



