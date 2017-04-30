В Алматы ведут борьбу с клещами
30 апреля 2017, 12:24
Как только температура поднимается выше 5 градусов, в клиники начинают обращаться с жалобами на укусы.
У затянувшейся зимы в этом году есть и положительные стороны: в 2017 году в медицинские организации Алматы с укусами клещей обратилось в 4 раза меньше пострадавших, чем в прошлом году - 177 человек, сообщает 24.kz.
С наступлением весны пробуждается природа, а вместе с ней активизируются клещи. Как только температура поднимается выше 5 градусов, в клиники начинают обращаться с жалобами на укусы. В основном жертвами клещей становятся дети, которые больше времени проводят на улице. С начала марта с подобной проблемой в алматинские больницы обратились 177 человек, из них 103 ребенка.
Осман Кадыров, врач-травматолог городской больницы №12 г. Алматы:
- К сожалению, бывают случаи, что пациенты удаляют клещей сами. Желательно это делать в условиях больницы, чтобы врач сам удалил и собственными глазами увидел этого клеща. И затем вводится иммуноглобулин. Его необходимо получить в первые 72 часа, так как его эффективность каждый день снижается с момента укуса. Чем раньше получит, тем более эффективно действие иммуноглобулина.
Если прошло трое суток с момента укуса, но укол вы так и не получили, необходимо встать на учет у невропатолога и обязательно провести экспертизу клеща на наличие инфекции. Алматинец
Виталий Фищенко, жену которого укусил клещ, выяснил, что нужно делать с опасным членистоногим. Виталий Фищенко, житель г. Алматы:
- Работая на дачном участке, мы обнаружили несколько клещей. В том числе один из них укусил. Мы сохранили этого клеща для анализа. Обратиться нужно в республиканскую СЭС для того, чтобы провести анализ на энцефалит.
От нападения клещей на собственном дачном участке каждый оберегается, как может. Лучше, конечно, заблаговременно сделать плановые прививки осенью и весной, можно поставить вакцину и по экстренной схеме. В целом же в городе уже началась ежегодная клещевая обработка.
Бибигуль Нургалиева, главный специалист отдела эпиднадзора департамента г. Алматы:
- С 24 апреля начат первый тур обработки. Обработкой будут охвачены все городские парки, скверы города и лесные парки. В данное время обработаны территории Алмарасана, природного парка Медео и часть территорий городских парков.
Первый шаг при укусе клеща - обратиться в ближайший травмпункт. В городские больницы с жалобами на укусы в среднем поступает по 3-4 обращения в день. В выходные дни и праздники, когда люди выезжают на природу, обращений намного больше.
Полина Чихичина, Кенже Амраев.
Фото: satu.kz.
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