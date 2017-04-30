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В Алматы задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена

30 апреля 2017, 15:40

В настоящий момент устанавливается точный мотив и другие обстоятельства.

В Алматы задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена Евгения Молибогина, передает Казинформ со ссылкой на ДВД города.

«По подозрению в совершении убийства Евгения Молибогина 1974 года рождения, числившего без вести пропавшим с 27 апреля этого года, сотрудниками УВД Алмалинского района при содействии сотрудников управления криминальной полиции ДВД города Алматы был установлен, задержан и водворён в изолятор временного содержания подозреваемый мужчина», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Она добавила, что в настоящий момент устанавливается точный мотив и другие обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее в социальных сетях была распространена информация о пропаже бизнесмена Евгения Молибогина.


Динара Балымбетова.

Фото: sputniknews.kz.

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