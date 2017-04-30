«Кайрат» стал бронзовым призером Кубка УЕФА
30 апреля 2017, 18:59
Победитель выявлялся в серии пенальти, где сильнее был «Кайрат». 5:4 — «бронза» Кубка УЕФА достается «Кайрату».
«Кайрат» в матче за третье место Кубка УЕФА в Алматы встречался с российской «Югрой», пишет Sports.kz.
Уже на второй минуте усилиями Владислава Шаяхметов россияне счет открыли, затем сравнял его Золтан Дрот, Кайо вновь вывел «Югру» вперед, но до окончания первого тайма автогол Даниила Давыдова помог «кайратовцам» уровнять шансы на успех. Вторая половина началась с обмена голами в исполнении Дмитрия Лыскова и Хоссейна Тайеби, после этого пришла очередь алмаатинцев, выйти вперед, это произошло усилиями Кабреувы, и тут россияне сравняли счет благодаря удару Эдера Лимы, решающим мог стать гол Диванея, однако Марсенио не позволил этому случиться. Победитель выявлялся в серии пенальти, где сильнее был «Кайрат». 5:4 — «бронза» Кубка УЕФА достается «Кайрату».
Напомним, в финале сразятся португальский «Спортинг» и испанский «Интер».
«Югра» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) 5:5 (2:2), пен. 2:3
Голы: Шаяхметов 2 (1:0), Дрот 9 (1:1), Кайо 14 (2:1), Давыдов автогол 16 (2:2), Лысков 23 (3:2), Тайеби 25 (3:3), Кабреува 33 (3:4), Эдер Лима 37 (4:4), Дивней 39 (4:5), Марсенио 40 (5:5)
Пенальти: 1:0 — Кайо, 1:1 — Дрот, 1:1 — Лысков (вратарь), 1:2 — Тайеби, 2:2 — Марсенио, 2:3 — Дуглас Жуниор.
Предупреждение: Шаяхметов 9, Марсенио 15, Чишкала 26, Давыдов 35 — Кабреува 26, Дуглас Жуниор 27, Дуглас 35
«Югра»: Купатадзе, Шаяхметов, Афанасьев, Марсенио, Давыдов — Слемзин, Копейкин, Лысков, Эдер Лима, Котляров, Кайо, Чишкала, Сигнев, Катата
«Кайрат»: Игита, Игор, Алешандре Мораес, Дуглас Жуниор, Диваней — Диего Ронкальо, Жаманкулов, Тайеби, Сулейменов, Дуглас, Эвертон, Дрот, Кабреува, Есенаманов
Судьи: Алессандро Мальфер (Италия), Габор Ковач (Венгрия), Богдан Сореску (Румыния)
30 апреля. Алматы. «Алматы Арена».
Фото: Sports.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com