Аким Алматы поздравил футболистов "Кайрата"

Сразу же после окончания серии послематчевых пенальти аким Алматы Бауыржан Байбек пришел в раздевалку, чтобы поздравить команду с победой.

Аким Алматы Бауыржан Байбек поздравил алматинский "Кайрат" с победой в матче за третье место в Кубке UEFA по футзалу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





Сразу же после окончания серии послематчевых пенальти аким Алматы Бауыржан Байбек пришел в раздевалку, чтобы поздравить команду с победой.









«Кайрат» в матче за третье место Кубка УЕФА в Алматы встречался с российской «Югрой».





Уже на второй минуте усилиями Владислава Шаяхметов россияне счет открыли, затем сравнял его Золтан Дрот, Кайо вновь вывел «Югру» вперед, но до окончания первого тайма автогол Даниила Давыдова помог «кайратовцам» уровнять шансы на успех. Вторая половина началась с обмена голами в исполнении Дмитрия Лыскова и Хоссейна Тайеби, после этого пришла очередь алмаатинцев, выйти вперед, это произошло усилиями Кабреувы, и тут россияне сравняли счет благодаря удару Эдера Лимы, решающим мог стать гол Диванея, однако Марсенио не позволил этому случиться. Победитель выявлялся в серии пенальти, где сильнее был «Кайрат». 5:4 — «бронза» Кубка УЕФА достается «Кайрату».





Фото: пресс-служба акима Алматы







